Background_StreamСCandles_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 886
Ein Indikator, der farbige Kerzen der höheren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet. Die Rechecke werden mit Farbe gefüllt entsprechend den Farben der Kerzen des StreamСCandles Indikators, wenn solche vorhanden sind.
Je nach Trendrichtung, die nach der Farbe des Punktes des ursprünglichen Indikators festgelegt wird, wird der Körper einer Kerze entweder grün oder rot, und die Schatten - entweder hellgrün oder rosa gefärbt.
Der Indikator benötigt die kompilierte Datei StreamСCandles.ex5. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abb.1. Der Background_StreamСCandles_HTF Indikator
