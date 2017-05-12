CodeBaseKategorien
Background_StreamfCandles.mq5 (37.04 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
StreamСCandles.mq5 (25.25 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Ein Indikator, der farbige Kerzen der höheren Timeframe als farbgefüllte Rechtecke mithilfe von DRAW_FILLING-Puffern zeichnet. Die Rechecke werden mit Farbe gefüllt entsprechend den Farben der Kerzen des StreamСCandles Indikators, wenn solche vorhanden sind.

Je nach Trendrichtung, die nach der Farbe des Punktes des ursprünglichen Indikators festgelegt wird, wird der Körper einer Kerze entweder grün oder rot, und die Schatten - entweder hellgrün oder rosa gefärbt.

Der Indikator benötigt die kompilierte Datei StreamСCandles.ex5. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der Background_StreamСCandles_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17950

