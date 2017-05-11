CodeBaseSecciones
Scripts

CloseAllPositions - script para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
2918
Ranking:
(36)
Publicado:
El script cierra todas las posiciones abiertas en la cuenta actual.

CloseAllPositions

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17943

