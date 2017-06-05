本指标使用 DRAW_FILLING 缓冲区画出彩色填充的长方形，画出更大时段的彩色烛形。长方形填充使用的颜色和 StreamСCandles 指标烛形的颜色相对应。

根据源指标的点的颜色定义趋势的方向，烛体使用绿色或者红色填充，对应的影线使用蓝色或者粉色画出。

为了指标能够正确执行，要把编译好的指标文件 StreamСCandles.ex5 放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ 文件夹下。

图1. Background_StreamСCandles_HTF 指标