この指標はDRAW_FILLINGバッファを使用して長めの時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。 StreamСCandles指標ローソク足が存在する場合、長方形はその色に応じて塗られます。

動向の方向に応じて、ローソク足の実体は緑や赤、髭は石灰色や桃色に塗られています。

指標を正しく操作するにはコンパイルされたStreamСCandles.ex5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1 Background_StreamСCandles_HTF指標