ポケットに対して
インディケータ

Background_StreamСCandles_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1005
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
Background_StreamfCandles.mq5 (37.04 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
StreamСCandles.mq5 (25.25 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください

この指標はDRAW_FILLINGバッファを使用して長めの時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。 StreamСCandles指標ローソク足が存在する場合、長方形はその色に応じて塗られます。

動向の方向に応じて、ローソク足の実体は緑や赤、髭は石灰色や桃色に塗られています。

指標を正しく操作するにはコンパイルされたStreamСCandles.ex5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　Background_StreamСCandles_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17950

ClosePositionsBySymbol ClosePositionsBySymbol

このスクリプトは現在の銘柄の全てのポジションを決済します。

CloseAllPositions CloseAllPositions

このスクリプトは現在の口座の全てのポジションを決済します。

FILTER_ADX_AM FILTER_ADX_AM

平滑化された平均方向性指数に基づいた簡単なトレンド指標です。

ThreeCandles_HTF ThreeCandles_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むThreeCandles指標です。