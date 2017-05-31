無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Background_StreamСCandles_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1005
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標はDRAW_FILLINGバッファを使用して長めの時間枠のローソク足を色で塗りつぶされた長方形として描画します。 StreamСCandles指標ローソク足が存在する場合、長方形はその色に応じて塗られます。
動向の方向に応じて、ローソク足の実体は緑や赤、髭は石灰色や桃色に塗られています。
指標を正しく操作するにはコンパイルされたStreamСCandles.ex5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 Background_StreamСCandles_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17950
ClosePositionsBySymbol
このスクリプトは現在の銘柄の全てのポジションを決済します。CloseAllPositions
このスクリプトは現在の口座の全てのポジションを決済します。
FILTER_ADX_AM
平滑化された平均方向性指数に基づいた簡単なトレンド指標です。ThreeCandles_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むThreeCandles指標です。