Real author:

Nikolay Dzencharski

El autor dijo: "durante mucho tiempo he tratado de encontrar un indicador que barras de color basados en Elder's impulse system. Todo lo que he encontrado no funciona correctamente. Por ejemplo, un color de barras del indicador similar dependiendo del movimiento de la línea MACD y la línea de señal de MACD, pero Elder sugirió barras pintadas según el movimiento de la MA del precio y del oscilador basado en MACD. "

Era un híbrido de MACD, del histograma de MACD y del sistema de impulso. El significado es el siguiente:

la barra del histograma se colorea en verde cuando el histograma y el gráfico de precios del MA están aumentando;

la barra del histograma es color de rosa cuando el histograma y el gráfico de precios del MA ambos caen;

la barra del histograma es de color azul cuando el histograma y el gráfico de precios del MA van en distintas direcciones;

Alexander Elder llama a este sistema el sistema de censura: cuando la barra está verde, no vendemos; Cuando la barra es de color rosa, no compramos.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Código Base el 03.10.2009.

El indicador utiliza las clases de la libreria SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para un Cálculo Intermedio sin usar Buferes Adicionales".

Figura 1. Indicador ImpulseOsMA