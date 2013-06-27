Реальный автор:

Nikolay Dzencharski

По словам автора: "Долго искал индикатор, который бы красил бары по импульсной системе А. Элдера. Все, что нашел, работало неправильно. Например, индикатор, наиболее близкий к теме, красит бары в зависимости от движения линии MACD и сигнальной линии MACD, в то время, как Элдер предлагал красить бары в зависимости от движения скользящей средней по цене и осциллятора по MACD."

Был выполнен некий гибрид MACD, гистограммы MACD и импульсной системы. Суть индикатора такова:

столбик гистограммы окрашивается в зеленый цвет, когда гистограмма и MA по графику цены одновременно возрастают;

столбик гистограммы окрашивается в розовый цвет, когда гистограмма и MA по графику цены одновременно убывают;

столбик гистограммы окрашивается в синий цвет, когда гистограмма и MA по графику цены разнонаправлены.

Александр Элдер называет эту систему системой цензуры: когда столбик зеленого цвета - запрещено продавать, столбик розовый - запрещено покупать, столбик синий - запрет снят.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 03.10.2009.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор ImpulseOsMA