Индикаторы

ImpulseOsMA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5979
Рейтинг:
(38)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Nikolay Dzencharski

По словам автора: "Долго искал индикатор, который бы красил бары по импульсной системе А. Элдера. Все, что нашел, работало неправильно. Например, индикатор, наиболее близкий к теме, красит бары в зависимости от движения линии MACD и сигнальной линии MACD, в то время, как Элдер предлагал красить бары в зависимости от движения скользящей средней по цене и осциллятора по MACD."

Был выполнен некий гибрид MACD, гистограммы MACD и импульсной системы. Суть индикатора такова:

  • столбик гистограммы окрашивается в зеленый цвет, когда гистограмма и MA по графику цены одновременно возрастают;
  • столбик гистограммы окрашивается в розовый цвет, когда гистограмма и MA по графику цены одновременно убывают;
  • столбик гистограммы окрашивается в синий цвет, когда гистограмма и MA по графику цены разнонаправлены.

Александр Элдер называет эту систему системой цензуры: когда столбик зеленого цвета - запрещено продавать, столбик розовый - запрещено покупать, столбик синий - запрет снят.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 03.10.2009.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор ImpulseOsMA

Relative Momentum Index (RMI) Relative Momentum Index (RMI)

Индикатор RMI (индекс относительного моментума) является улучшенной версией RSI, включающей в расчеты моментум.

RSIImproved RSIImproved

Комбинированный индикатор, построенный на базе двух осцилляторов RSI

Levels Levels

Еще один вариант индикатора для расчета уровней поддержки/сопротивления.

Three Screen Elder Arrows Three Screen Elder Arrows

Индикатор в виде стрелочек на основе торговой системы Элдера.