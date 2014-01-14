CodeBaseSecciones
Indicadores

Three Screen Elder Arrows - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Alexander Elder

El indicador se basa en el sistema de trading de "Tres Pantallas de Elder": tenemos 3 periodos (ventanas) 1 - el mayor, 2 - intermedio, 3 - el menor o actual. Para evitar errores, no se recomienda cambiar sus posiciones. El algoritmo se basa en un principio muy simple: si la MA crece en los tres periodos (ventanas) - comprar, si disminuye - vender.

Imagen 1. El indicador

