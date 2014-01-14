Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Three Screen Elder Arrows - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1447
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Alexander Elder
El indicador se basa en el sistema de trading de "Tres Pantallas de Elder": tenemos 3 periodos (ventanas) 1 - el mayor, 2 - intermedio, 3 - el menor o actual. Para evitar errores, no se recomienda cambiar sus posiciones. El algoritmo se basa en un principio muy simple: si la MA crece en los tres periodos (ventanas) - comprar, si disminuye - vender.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1797
El indicador muestra ocho osciladores estocásticos en el mismo gráfico con la posibilidad de cambiar la cantidad de líneas mostradas.Análisis Visual después de las pruebas
Un análisis visual más fácil de los objetos gráficos creados por el probador de estrategias.
Indicador de trazos de barras basado en Elder's impulse system.Relative Momentum Index (RMI)
El indicador RMI (Relative Momentum Index) es una versión mejorada de RSI, que incluye momentum en los cálculos.