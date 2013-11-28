请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
Nikolay Dzencharski
作者说: "长期以来，我曾经尝试找到一款指标可以为柱线着色，基于 Elder 的脉冲系统。所有我找到的工作都不正常。例如, 一款类似指标依据 MACD 线和它的信号线的走势为柱线着色, 但 Elder 建议涂色时，依靠基于 MACD 的价格移动均线和振荡器。"
这是一个混合的 MACD，MACD 直方图和脉冲系统。它意味如下:
- 直方图的柱线为绿色，是当直方图与价格的均线同时上升;
- 直方图的柱线为粉色，是当直方图与价格的均线同时下降;
- 直方图的柱线为蓝色，是当直方图与价格的均线方向不同;
Alexander Elder 称这个系统为审查系统: 当柱线为绿时，不要卖；当柱线为粉色时，不要买。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 03.10.2009.
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例 1. ImpulseOsMA 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1790
