Stochastic-X8

Autor original:

lukas1

El indicador muestra ocho osciladores estocásticos en el mismo gráfico. Los parámetros del indicador se calculan por consecutivas multiplicaciones de los parámetros del primer estocástico por la relación "koef" obtenida de los parámetros de entrada del indicador (parámetro 'Periods additional multiplying ratio'). Los parámetros de cada línea se muestran mediante descripciones emergentes.



Las segundas líneas (de señal) de los estocásticos no se muestran en el indicador, pero la claridad del indicador no se ve afectada, por el contrario, se mejora la visualización de toda la gráfica.

Los búfers del indicador se declaran utilizando la clase más simple para optimizar código:

class CIndicatorsBuffers { public : double IndBuffer[]; }; CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];

Si desea cambiar la cantidad de líneas en el gráfico, sólo necesita modificar el valor de la constante LINES_TOTAL:

#define LINES_TOTAL 8

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base de mql4.com el 12.03.2010.