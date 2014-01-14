Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Stochastic-X8 - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1473
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor original:
lukas1
El indicador muestra ocho osciladores estocásticos en el mismo gráfico. Los parámetros del indicador se calculan por consecutivas multiplicaciones de los parámetros del primer estocástico por la relación "koef" obtenida de los parámetros de entrada del indicador (parámetro 'Periods additional multiplying ratio'). Los parámetros de cada línea se muestran mediante descripciones emergentes.
Las segundas líneas (de señal) de los estocásticos no se muestran en el indicador, pero la claridad del indicador no se ve afectada, por el contrario, se mejora la visualización de toda la gráfica.
Los búfers del indicador se declaran utilizando la clase más simple para optimizar código:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Variables matrices para la creación de búfers del indicador | //+------------------------------------------------------------------+ class CIndicatorsBuffers { public: double IndBuffer[]; }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Creación de búfers del indicador | //+------------------------------------------------------------------+ CIndicatorsBuffers Ind[LINES_TOTAL];
Si desea cambiar la cantidad de líneas en el gráfico, sólo necesita modificar el valor de la constante LINES_TOTAL:
//+-----------------------------------+ //| Declaración de constantes | //+-----------------------------------+ #define LINES_TOTAL 8 // Constante con la cantidad de líneas del indicador
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base de mql4.com el 12.03.2010.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/678
Un análisis visual más fácil de los objetos gráficos creados por el probador de estrategias.IncSAROnArray
La clase CSAROnArray está diseñada para calcular los valores de SAR (Parabolic SAR) a partir de los buffers del indicador. Se facilita un ejemplo de uso de la clase CSAROnArray.
Indicador con flechas basado en el sistema de trading de Elder.ImpulseOsMA
Indicador de trazos de barras basado en Elder's impulse system.