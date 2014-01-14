Participe de nossa página de fãs
ImpulseOsMA - indicador para MetaTrader 5
1949
O autor do artigo:
Nikolay Dzencharski
O autor disse: "Por muito tempo eu tentei encontrar um indicador que pudesse colorir as barras com base no no sistema Impulso de Elder. Tudo o que eu encontrei não funcionou corretamente. Por exemplo, um indicador de barras de cores semelhantes dependendo do movimento da linha MACD e da linha de sinal do MACD, mas Elder sugeriu pintar as barras dependendo do movimento da média móvel do preço e do oscilador baseado em MACD". "
Era um híbrido de MACD, histograma MACD e o sistema de impulso. O que isso significa:
- a barra do histograma é colorida em verde quando o histograma e o preço da MA no gráfico estão crescendo;
- a barra do histograma é colorida em rosa quando o histograma e o preço da MA no gráfico estão diminuindo;
- a barra de histograma é colorida em azul quando o histograma e o preço MA no gráfico forem em direções diferentes;
Alexander Elder chama este método de sistema de censura: quando a barra é verde, não vendemos, quando o bar é rosa, não compramos.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 03.10.2009.
O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi detalhadamente descrito no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".
Figura 1. Indicador ImpulseOsMA
