実際の著者：

Nikolay Dzencharski

著者は「長い間、私はエルダーのインパルスシステムに基づいてバーに色を塗る指標を探しました。見つかったものはうまく機能しませんでした。例えば、似たような指標がMACDラインとMACDのシグナルラインの動きに応じてバーに着色しますが、エルダーが示唆したのは、価格の移動平均やMACDに基づいたオシレータの動きに応じての着色です。」

これは、MACD、MACDヒストグラムとインパルスシステムのハイブリッドでした。下記が解釈です。

ヒストグラムはヒストグラムと価格チャートMAが両方増加しているときに緑色に着色されます。

ヒストグラムはヒストグラムと価格チャートMAが両方下降しているときには桃色に着色されます。

ヒストグラムバーはヒストグラムと価格チャートMAは異なる方向に行くときには青に着色されます。

アレキサンダーエルダーは、このシステムを検閲システムと呼びます。バーが緑色である場合には売らず、桃色である場合には買いません。

この指標は初めにMQL4で実装され2009年10月3日にコードベースで公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 ImpulseOsMA指標