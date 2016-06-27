Wirklicher Autor:

Nikolay Dzencharski

Der Autor sagte: "Eine lange Zeit versuchte ich ein Indikator zu finden, der die Bars gemäß Elders Impuls System färbt. Alles, was ich fand funktionierte nicht. Zum Beispiel ist ein ähnlicher Indikator mit je nach Bewegung von der MACD-Linie und seiner Signallinie gefärbten Bars, aber Elder schlug vor die Bars je nach der Bewegung des gleitenden Durchschnitts des Preises und des Oszillator basierend auf dem MACD zu färben. "

Es war ein Hybrid aus MACD, MACD Histogramm und dem Impuls System. Die Bedeutung ist folgende:

Grüne Bars des Histogramms bedeuten, dass das Histogramm und der MA der Preise steigen beide;

rosa werden die Bars des Histogramms, wenn das Histogramm und der MA der Preise beide fallen;

wenn aber der MA der Preise und das Histogramm in unterschiedliche Richtungen laufen, sind die Bars blau;

Alexander Elder nannte dieses System ein System der Zensur: wenn die Bar grün ist, nicht verkaufen; ist die Bar rosa, nicht kaufen.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis 03.10.2009.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Bild 1. Der Indikator ImpulseOsMA