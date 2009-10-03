Описание:

Долго искал в интернете индикатор, который бы красил бары по импульсной системе А. Элдера. Всё что нашёл, работало не правильно, например индикатор, наиболее близкий к теме, лежит по этой ссылке: https://www.mql5.com/ru/code/7858. Но этот индикатор красит бары в зависимости от движения линии MACD и сигнальной линии MACD, в то время, как Элдер предлагал красить бары в зависимости от движения скользящей средней по цене и осциллятора по MACD.

Я поразмышлял малость и решил написать свой индикатор, который бы полностью меня устраивал. В результате получился некий гибрид MACD, гистограммы MACD и импульсной системы. Суть индикатора такова:

- столбик гистограммы окрашивается в зелёный цвет, когда гистограмма и MA по графику цены одновременно возрастают;

- столбик гистограммы окрашивается в красный цвет, когда гистограмма и MA по графику цены одновременно убывают;

- столбик гистограммы окрашивается в голубой цвет, когда гистограмма и MA по графику цены разнонаправленны.

Александр Элдер называет эту систему, системой цензуры: когда столбик зелёного цвета - запрещено продавать, столбик красный - запрещено покупать, столбик голубой - запрет снят.

У индикатора следующие параметры:

FastEMA, SlowEMA, SignalEMA - параметры MACD;

MAPeriod - период простой скользящей средней по графику цены;

MAMode - метод построения скользящей средней по цене: 0 - SMA, 1 - EMA.



В индикаторе MACD из стандартной поставки MetaTrader сигнальная линия вычисляется с использованием SMA, в моём же индикаторе используется EMA, как рекомендовал создатель MACD.



Картинка: