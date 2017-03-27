CodeBaseSecciones
Trade on qualified RSI - Asesor Experto para MetaTrader 5

Autor de la idea — John Smithautor del código mq5 — barabashkakvn

Estrategia de trading basada en el indicador RSI. Antes de abrir una posición, se comprueba la disponibilidad de fondos.

Prueba inicial:

  • para abrir BUY: R‌SI en la barra "1" < 45
  • para abrir SELL: R‌SI en la barra "1" < 35

Confirmación para la apertura: 

  • para abrir BUY: R‌SI en las barras de "2" a "2"+"CountBars" < 45
  • para abrir SELL: R‌SI en las barras de "2" a "2"+"CountBars" > 55

‌Modificación de la posición: la base es el valor del precio del cierre de la barra "1".

En el período de tiempo H1, los parámetros predefinidos dan los siguientes resultados:

Trade on qualified RSI result

