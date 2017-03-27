Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Trade on qualified RSI - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 1244
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor de la idea — John Smith, autor del código mq5 — barabashkakvn.
Estrategia de trading basada en el indicador RSI. Antes de abrir una posición, se comprueba la disponibilidad de fondos.
Prueba inicial:
- para abrir BUY: RSI en la barra "1" < 45
- para abrir SELL: RSI en la barra "1" < 35
Confirmación para la apertura:
- para abrir BUY: RSI en las barras de "2" a "2"+"CountBars" < 45
- para abrir SELL: RSI en las barras de "2" a "2"+"CountBars" > 55
Modificación de la posición: la base es el valor del precio del cierre de la barra "1".
En el período de tiempo H1, los parámetros predefinidos dan los siguientes resultados:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17849
El indicador de señal semafórico ColorParabolic permite generar alertas, enviar mensajes de correo y notificaciones Push al smartphone.SSL_Alert
Es el indicador de tendencia SSL que marca los momentos del cambio de la tendencia usando los iconos de color, con posibilidad de generar alertas, enviar mensajes de correo y notificaciones Push.
ADXm (filtro vertical/horizontal adaptable).Dsl - DMI oscillator
Versión del oscilador DMI en forma de una línea de señal descontinua.