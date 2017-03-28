CodeBaseSeções
Trade on qualified RSI - expert para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Vladimir Karputov
1778
(29)
Autor da ideia — John Smithautor do código mq5 — barabashkakvn

Estratégia de negociação usando o indicador RSI. Verifica se há fundos suficientes antes da abertura de posição.

Verificação inicial:

  • para abertura de BUY: R‌SI na barra "1" < 45
  • para abertura de SELL: R‌SI na barra "1" > 55

Confirmação de abertura: 

  • para abertura de BUY: R‌SI nas barras de "2" a "2"+"CountBars" < 45
  • para abertura de SELL: R‌SI nas barras de "2" a "2"+"CountBars" > 55

Modificação de posição: para a base tomado o valor de preço da barra de fechamento "1".

No período H1, as configurações padrão produzem os seguintes resultados:

Trade on qualified RSI result

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17849

