Trade on qualified RSI - expert para MetaTrader 5
Vladimir Karputov
- 1778
Autor da ideia — John Smith, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Estratégia de negociação usando o indicador RSI. Verifica se há fundos suficientes antes da abertura de posição.
Verificação inicial:
- para abertura de BUY: RSI na barra "1" < 45
- para abertura de SELL: RSI na barra "1" > 55
Confirmação de abertura:
- para abertura de BUY: RSI nas barras de "2" a "2"+"CountBars" < 45
- para abertura de SELL: RSI nas barras de "2" a "2"+"CountBars" > 55
Modificação de posição: para a base tomado o valor de preço da barra de fechamento "1".
No período H1, as configurações padrão produzem os seguintes resultados:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17849
