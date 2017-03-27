CodeBaseSecciones
SSL_Alert - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1310
(27)
Autor real: Kalenzo

Es el indicador de tendencia SSL que marca los momentos del cambio de la tendencia usando los iconos de color, con posibilidad de generar alertas, enviar mensajes de correo y notificaciones Push.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».

Fig. 1. Indicador SSL_Alert‌

Exp_SSL Exp_SSL

Este sistema de trading utiliza las señales del indicador SSL.

SSL_HTF SSL_HTF

El indicador SSL permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada

ColorParabolic_Alert ColorParabolic_Alert

El indicador de señal semafórico ColorParabolic permite generar alertas, enviar mensajes de correo y notificaciones Push al smartphone.

Trade on qualified RSI Trade on qualified RSI

Estrategia de trading basada en el indicador RSI. Antes de abrir una posición, se comprueba la disponibilidad de fondos.