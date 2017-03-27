Pon "Me gusta" y sigue las noticias
SSL_Alert - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1310
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real: Kalenzo
Es el indicador de tendencia SSL que marca los momentos del cambio de la tendencia usando los iconos de color, con posibilidad de generar alertas, enviar mensajes de correo y notificaciones Push.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».
Fig. 1. Indicador SSL_Alert
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17845
