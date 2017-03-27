Autor real: Kalenzo

Es el indicador de tendencia SSL que marca los momentos del cambio de la tendencia usando los iconos de color, con posibilidad de generar alertas, enviar mensajes de correo y notificaciones Push.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».

Fig. 1. Indicador SSL_Alert‌