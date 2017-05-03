代码库部分
在有效RSI上交易 - MetaTrader 5EA

发布者:
Vladimir Karputov
显示:
2761
等级:
(29)
已发布:
已更新:
思路的作者 — John SmithMQL5 代码的作者 — barabashkakvn

一个基于RSI指标的交易策略，在建立仓位之前会检查是否有足够资金。

初始检查:

  • 建立买入仓位: 第1个柱的R‌SI < 45
  • 建立卖出仓位: 第1个柱的R‌SI > 55

建仓的确认: 

  • 建立买入仓位: R‌SI 从第2个到第2+"CountBars" < 45
  • 建立卖出仓位: R‌SI 从第2个到第2+"CountBars" > 55

仓位修改: 使用第1个柱的收盘价作为基础价格。

EA 以默认参数在H1上的测试结果:

在有效RSI上交易的结果

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17849

