在有效RSI上交易
Vladimir Karputov
2761
-
思路的作者 — John Smith, MQL5 代码的作者 — barabashkakvn.
一个基于RSI指标的交易策略，在建立仓位之前会检查是否有足够资金。
初始检查:
- 建立买入仓位: 第1个柱的RSI < 45
- 建立卖出仓位: 第1个柱的RSI > 55
建仓的确认:
- 建立买入仓位: RSI 从第2个到第2+"CountBars" < 45
- 建立卖出仓位: RSI 从第2个到第2+"CountBars" > 55
仓位修改: 使用第1个柱的收盘价作为基础价格。
EA 以默认参数在H1上的测试结果:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17849
