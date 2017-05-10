コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Trade on qualified RSI - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1009
評価:
(29)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
アイディアの著者 — John SmithMQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn 

RSI指標に基づいた取引戦略です。ポジションを開く前に資金が十分か確認します。

初期確認

  • 買い注文： バー"1"のR‌SI < 45
  • 売り注文： バー"1"のR‌SI > 55

開始の確認： 

  • 買い注文：バー"2"から"2"のR‌SI+"CountBars" < 45
  • 売り注文：バー"2"から"2"のR‌SI+"CountBars" > 55

ポジション修正：基本地としてバー"1"の終値を使用します。

デフォルトパラメータではEAはH1で次の結果を示します：

Trade on qualified RSI 結果

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17849

