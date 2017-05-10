無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Trade on qualified RSI - MetaTrader 5のためのエキスパート
- Vladimir Karputov
- 1009
-
アイディアの著者 — John Smith、MQL5コ―ドの著者 — barabashkakvn
RSI指標に基づいた取引戦略です。ポジションを開く前に資金が十分か確認します。
初期確認：
- 買い注文： バー"1"のRSI < 45
- 売り注文： バー"1"のRSI > 55
開始の確認：
- 買い注文：バー"2"から"2"のRSI+"CountBars" < 45
- 売り注文：バー"2"から"2"のRSI+"CountBars" > 55
ポジション修正：基本地としてバー"1"の終値を使用します。
デフォルトパラメータではEAはH1で次の結果を示します：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17849
