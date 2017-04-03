und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Trade on qualified RSI - Experte für den MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1083
Der Autor der Idee — John Smith, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Die Trading-Strategie nach dem Indikator RSI. Die Überprüfung, ob Mittel ausreichend sind, bevor eine Position geöffnet wird.
Die erste Überprüfung:
- für die Eröffnung BUY: RSI am Bar "1" < 45
- für die Eröffnung SELL: RSI am Bar "1" > 55
die Bestätigung für die Eröffnung:
- für die Eröffnung BUY: RSI am Bar von "2" bis "2"+"CountBars" < 45
- für die Eröffnung SELL: RSI am Bar von "2" bis "2"+"CountBars" > 55
die Modifikation der Position: als Basis wird der Exit-Preis des Bars "1" angenommen
Auf der Periode H1 geben standardmäßige Parameter die folgenden Ergebnisse:
