Der Autor der Idee — John Smith, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.

Die Trading-Strategie nach dem Indikator RSI. Die Überprüfung, ob Mittel ausreichend sind, bevor eine Position geöffnet wird.

Die erste Überprüfung:

für die Eröffnung BUY: R‌SI am Bar "1" < 45

für die Eröffnung SELL: R‌SI am Bar "1" > 55

die Bestätigung für die Eröffnung:

für die Eröffnung BUY: R‌SI am Bar von "2" bis "2"+"CountBars" < 45

für die Eröffnung SELL: R‌SI am Bar von "2" bis "2"+"CountBars" > 55