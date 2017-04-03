CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Trade on qualified RSI - Experte für den MetaTrader 5

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
1083
Rating:
(29)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Autor der Idee — John SmithDer Autor des Codes mq5 — barabashkakvn

Die Trading-Strategie nach dem Indikator RSI. Die Überprüfung, ob Mittel ausreichend sind, bevor eine Position geöffnet wird.

Die erste Überprüfung:

  • für die Eröffnung BUY: R‌SI am Bar "1" < 45
  • für die Eröffnung SELL: R‌SI am Bar "1" > 55

die Bestätigung für die Eröffnung: 

  • für die Eröffnung BUY: R‌SI am Bar von "2" bis "2"+"CountBars" < 45
  • für die Eröffnung SELL: R‌SI am Bar von "2" bis "2"+"CountBars" > 55

‌die Modifikation der Position: als Basis wird der Exit-Preis des Bars "1" angenommen

Auf der Periode H1 geben standardmäßige Parameter die folgenden Ergebnisse:

Trade on qualified RSI result

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17849

ColorParabolic_Alert ColorParabolic_Alert

Der semaphore Signal-Indikator ColorParabolic mit der Eingabe der Alerts, der Sendung der Emailnachrichten und der push-Nachrichten aufs Smartphon.

SSL_Alert SSL_Alert

Der Trend-Indikator SSL mit der Indikation der Änderungsmomente des Trends mit den farbigen Abzeichen, mit der Möglichkeit der Abgabe Allerts und der Absendung der Emailnachrichten und der push-Nachrichten.

20PRExp-3 20PRExp-3

Das System des Durchbruchs der Volatilität innerhalb des Tages. Es wird der Indikator Parabolic SAR verwendet.

Doppelt geglättete Stochastik Doppelt geglättete Stochastik

Die doppelt geglättete Stochastik