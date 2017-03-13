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Trade on qualified RSI - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2474
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи — John Smithавтор кода mq5 — barabashkakvn

Торговая стратегия по индикатору RSI. Производится проверка на достаточность средств перед открытием позиции.

Первоначальная проверка:

  • для открытия BUY: R‌SI на баре "1" < 45
  • для открытия SELL: R‌SI на баре "1" > 55

Подтверждение для открытия: 

  • для открытия BUY: R‌SI на барах от "2" до "2"+"CountBars" < 45
  • для открытия SELL: R‌SI на барах от "2" до "2"+"CountBars" > 55

‌Модификация позиции: за базу берётся значение цены закрытия бара "1".

На периоде H1 параметры по умолчанию дают следующие результаты:

Trade on qualified RSI result

RSI trader v0.15 RSI trader v0.15

Усреднение значений (RSI) при помощи MovingAverages.mqh. Два индикатора MA.

Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD

Используются две МA, одна MACD и одна CCI. OnTradeTransaction используется для получения времени открытия позиции.

Aroon oscillator 2 Aroon oscillator 2

Новая версия известного осциллятора Aroon.

DMA (general) DMA (general)

DMA, или смещенные скользящие средние (основная версия).