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Trade on qualified RSI - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи — John Smith, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Торговая стратегия по индикатору RSI. Производится проверка на достаточность средств перед открытием позиции.
Первоначальная проверка:
- для открытия BUY: RSI на баре "1" < 45
- для открытия SELL: RSI на баре "1" > 55
Подтверждение для открытия:
- для открытия BUY: RSI на барах от "2" до "2"+"CountBars" < 45
- для открытия SELL: RSI на барах от "2" до "2"+"CountBars" > 55
Модификация позиции: за базу берётся значение цены закрытия бара "1".
На периоде H1 параметры по умолчанию дают следующие результаты:
RSI trader v0.15
Усреднение значений (RSI) при помощи MovingAverages.mqh. Два индикатора MA.Steve Cartwright Trader Camel CCI MACD
Используются две МA, одна MACD и одна CCI. OnTradeTransaction используется для получения времени открытия позиции.
Aroon oscillator 2
Новая версия известного осциллятора Aroon.DMA (general)
DMA, или смещенные скользящие средние (основная версия).