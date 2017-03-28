CodeBaseSeções
Média móvel com período dinâmico de média (VIDYA) e uso em cálculos de 3 preços: high, low e médio.

No entanto, se for usado o indicador VIDYA regular, na zona da sua ação existiram erros devido a diferentes impulsos (momentum) para preços diferentes para as mesmas barras. A fim de resolver este problema, nesta versão, é proposto o cálculo modificado do indicador, o que impede este erro e dá um resultado lógico. 

Basicamente, o indicador deve ser utilizado no modo de rompimento. Ou seja, se o preço estiver dentro da zona, não haverá sinais para negociação, enquanto se o preço ultrapassar o intervalo limitado, será necessário considerar a transação. Esta versão tem, adicionalmente, uma linha média que muda a cor dependendo das duas linhas exteriores. Se as bordas externas forem pintadas de forma idêntica, em seguida, a linha media levará mesma cor. Caso contrário, ela será de cor neutra. Assim, é possível estimar a tendência geral. 

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17804

