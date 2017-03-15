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Vidya zone - индикатор для MetaTrader 5
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Скользящая средняя с динамическим периодом усреднения (VIDYA) с использованием в расчетах 3 цен: high, low и средней.
Однако если использовать регулярный индикатор VIDYA, то в зоне его действия есть ошибки из-за разных импульсов для разных цен на одних и тех же барах. Чтобы решить эту проблему, в настоящей версии предлагается модифицированный расчет индикатора, который предотвращает эту ошибку и дает логичные результаты.
В основном индикатор предназначен для использования в режиме пробоя. То есть, если цена находится внутри зоны, то сигналов к торговле нет, а когда цена выходит за пределы ограниченного интервала, надо рассмотреть возможность сделки. В этой версии дополнительно есть средняя линия, которая изменяет цвет в зависимости от двух внешних линий. Если внешние границы окрашены одинаково, то этот же цвет принимает и средняя линия. В противном случае она окрашена нейтрально. Таким образом можно оценить общий тренд.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17804
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