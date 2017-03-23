Vidya区域指标使用三个价格进行计算: 最高价, 最低价和中间价。

但如果使用常规的 Vidya, 那么由于不同价格的不同走势, 该区域将会出现错误。为了解决它, 此版本引入了修改的 Vidya 计算, 可以防止该错误, 因此 Vidya 区域是无错误的, 并产生逻辑结果。

区域主要用于突破模式 (即, 当价格在区域内时, 则不会交易, 或警告区域, 一旦价格突破, 考虑进场交易)。此版本附加根据两条外轮廓线颜色改变中间线颜色的值。如果外轮廓线颜色相同, 中间线显示颜色, 否则保持中性。这样一来, 总体趋势就可以用这个指标来估计。

