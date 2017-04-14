コードベースセクション
計算に高値、安値、中央値の3つの価格を使うVidyaゾーンです。

しかし、通常のVidyaが使用された場合、同じバーで異なる価格のモメンタムが異なるためにゾーンにエラーが発生します。この問題を解決するために、このバージョンでは、このエラーを防ぐために修正されたVidya計算が導入されており、Vidyaゾーンにエラーがなく、論理的な結果が生成されます。

ゾーンは、主にブレークアウトモードで使用することを意図しています（つまり、価格がゾーン内にある場合は取引は禁物または警告されます。価格がブレイクアウトした場合は参入を検討します）。このバージョンにはさらに、2つの外色に応じて値を変更する中間線の色があります。外側の色が同じ場合、中間の線はその色を示し、そうでない場合は中立のままです。これによって、この指標を使用して全体的な動向をなんとなく推定することもできます。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17804

