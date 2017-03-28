Der Indikator Vidya zone verwendet drei Preise zur Berechnung : Hoch, Tief und Median.

Aber, wollte man den regulären Vidya verwenden, würde man Fehler sehen, wegen der unterschiedlichen Impulse durch die unterschiedliche Preise derselben Bars. Um das zu vermeiden verfügt diese Version über eine modifizierte Berechnung des Vidya, die das verhindert und zu fehlerfreien Zonen und logischen Ergebnissen führt.

Die Zonen sind hauptsächlich in Verbindung mit Ausbrüchen zu verwenden ‌(d.h., wenn der Preis in der Zone ist, wäre das eine Nicht-Handels-Zone oder eine Warnungs-Zone, aber bricht er aus, wäre das ein Handelssignal). Diese Version verfügt auch über eine Mittellinie, deren Farbe dem Trend folgend zwischen zwei Farben wechselt. Sind die äußeren Farben einander gleich, erhält diese Farbe auch die Mittellinie, ansonsten bleibt sie neutral. So kann dieser Indikator auch einen allgemeinen Trend erkennen.

