Expert Advisors

NUp1Down - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Ansichten:
793
Rating:
(29)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
NUp1Down.mq5 (21.71 KB) ansehen
Die Strategie: N-Bars nach oben und ein nach unten. Trailing. Die Berechnung des Lotes in Prozenten des Risikos von der Marge.

Die Beispiele:

NUp1Down_1 NUp1Down_2 NUp1Down_3 

Bei der Erfüllung der Bedingung öffnen wir die Position Sell.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17794

