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NUp1Down - эксперт для MetaTrader 5
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Стратегия: N баров вверх и один вниз. Trailing. Расчёт лота как процент риска от свободной маржи.
Примеры:
При выполнении этого условия открываем позицию Sell.
DoubleMA Crossover EA
Trailing, отложенные ордера. Сигналы от двух индикаторов (Moving Average, MA). Торговля только в определённый промежуток суток.MACD
Реализация паттерна MACD "Продолжение тренда".
e_RP_250
Советник по индикатору "RPoint". Разметка графика реверсом в X-поинтов. Качественный зигзаг на основе HiLo.SignalMAAboveBelow
Модуль торговых сигналов на базе модуля сигналов индикатора Moving Average.