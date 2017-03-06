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NUp1Down - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
1878
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Обновлен:
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Стратегия: N баров вверх и один вниз. Trailing. Расчёт лота как процент риска от свободной маржи.

‌Примеры:

NUp1Down_1 NUp1Down_2 NUp1Down_3

При выполнении этого условия открываем позицию Sell.

DoubleMA Crossover EA DoubleMA Crossover EA

Trailing, отложенные ордера. Сигналы от двух индикаторов (Moving Average, MA). Торговля только в определённый промежуток суток.

MACD MACD

Реализация паттерна MACD "Продолжение тренда".

e_RP_250 e_RP_250

Советник по индикатору "RPoint". Разметка графика реверсом в X-поинтов. Качественный зигзаг на основе HiLo.

SignalMAAboveBelow SignalMAAboveBelow

Модуль торговых сигналов на базе модуля сигналов индикатора Moving Average.