Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
NUp1Down - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1153
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Estratégia: N barras para acima e uma para baixo. Trailing. Cálculo do lote como porcentagem de risco a partir da margem livre.
Exemplos:
Se esta condição for satisfeita, abriremos a posição Sell.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17794
e_RP_250
Expert Advisor de acordo com o indicador "RPoint". Layout de gráfico usando reversão em X pontos. ZigZag de qualidade com base no HiLo.SignalMAAboveBelow
Módulo de sinais de negociação com base no módulo de sinais do indicador Moving Average.
Vidya zone
Indicador de zonas VIDYA com uso de 3 tipos de preços para cálculos.JuiceZ_HTF
Indicador JuiceZ com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.