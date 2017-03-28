CodeBaseSeções
Experts

NUp1Down - expert para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1153
Avaliação:
(29)
Publicado:
Atualizado:
Publicado:
Atualizado:
Estratégia: N barras para acima e uma para baixo. Trailing. Cálculo do lote como porcentagem de risco a partir da margem livre.

Exemplos:

NUp1Down_1 NUp1Down_2 NUp1Down_3 

Se esta condição for satisfeita, abriremos a posição Sell.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17794

