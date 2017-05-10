無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
NUp1Down - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 774
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
戦略：Nバー上がって1バー下がる。トレーリング。ロットは余剰証拠金に対したリスク率によって計算されます。
例：
条件が満たされている場合は、売りポジションを開きます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17794
