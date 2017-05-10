コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

NUp1Down - MetaTrader 5のためのエキスパート

Vladimir Karputov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
774
評価:
(29)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
NUp1Down.mq5 (21.71 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

戦略：Nバー上がって1バー下がる。トレーリング。ロットは余剰証拠金に対したリスク率によって計算されます。

例：

NUp1Down_1 NUp1Down_2 NUp1Down_3 

条件が満たされている場合は、売りポジションを開きます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17794

