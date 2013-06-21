Ставь лайки и следи за новостями
Velocity_v2 - индикатор для MetaTrader 5
- 3841
Реальный автор:
TrendLaboratory
Осциллятор Momentum с тройным усреднением и сигнальной линией. В данном случае тройное усреднение использовано для лучшей фильтрации направления индикатора.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 06.03.2008.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор Velocity_v2
