Реальный автор:

TrendLaboratory

Осциллятор Momentum с тройным усреднением и сигнальной линией. В данном случае тройное усреднение использовано для лучшей фильтрации направления индикатора.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 06.03.2008.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор Velocity_v2