und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Velocity_v2 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 812
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
TrendLaboratory
Der Momentum-Oszillator mit dreifacher Glättung und einer Signallinie. In diesem Fall dient die dreifache Glättung zur Filterung der Richtung des Indikators.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis 06.03.2008.
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Bild 1. Der Indikator Velocity_v2
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1779
Eine nicht-normalisierter Oszillator.Bollinger_Squeeze_v9
Ein Trend-Indikator mit vier Modi
Eine einfacher Trendindikator basierend auf der Auszählung der Anzahl von Aufwärts- (bullish) und Abwärtskerzen (bearish).Hull_Candles
Ein Indikator in Form von Kerzen basierend auf dem Heiken-Ashi-Algorithmus und zwei Durchschnitten.