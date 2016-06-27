Wirklicher Autor:

TrendLaboratory

Der Momentum-Oszillator mit dreifacher Glättung und einer Signallinie. In diesem Fall dient die dreifache Glättung zur Filterung der Richtung des Indikators.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis 06.03.2008.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Bild 1. Der Indikator Velocity_v2