Um oscilador Momentum com uma média tripla e uma linha de sinal. Neste caso, o cálculo da média tripla é usado para a filtragem da direção do indicador.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 06.03.2008.

O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi descrito detalhadamente no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".

Figura 1. Indicador Velocity_v2