Velocity_v2 - MetaTrader 5脚本

真实作者:

TrendLaboratory

动量振荡器用三重平均和一条信号线。在这种情况下，三重平均用于过滤指标的方向。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 06.03.2008.

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例 1. Velocity_v2 指标

Percentage_Price_Oscillator Percentage_Price_Oscillator

一个非归一化振荡器。

Cronex_Impulse_CD_Color Cronex_Impulse_CD_Color

此为修改版 MACD 直方图。

Hull_Candles Hull_Candles

蜡烛图形式指标，基于 Heiken Ashi 算法和两条均线。

ImpulseOsMA ImpulseOsMA

此指标基于 Elder 的脉冲指标绘制。