Velocity_v2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
TrendLaboratory
三重平均とシグナルラインを持ったモメンタムオシレータ。この場合には、三重平均が指標の方向をフィルタリングするために使用されます。
この指標は初めにMQL4で実装され2008年3月6日にコードベースで公開されました。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 Velocity_v2指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1779
