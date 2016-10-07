コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Velocity_v2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
979
評価:
(31)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
velocity_v2.mq5 (9.49 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

TrendLaboratory

三重平均とシグナルラインを持ったモメンタムオシレータ。この場合には、三重平均が指標の方向をフィルタリングするために使用されます。

この指標は初めにMQL4で実装され2008年3月6日にコードベースで公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　Velocity_v2指標

図1　Velocity_v2指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1779

Percentage_Price_Oscillator Percentage_Price_Oscillator

正規化されていないオシレータ。

Bollinger_Squeeze_v9 Bollinger_Squeeze_v9

4つの状態を持つトレンド指標

トレンドスコア トレンドスコア

強気と弱気のローソク足の数のカウントに基づいたシンプルなトレンド指標。

Hull_Candles Hull_Candles

平均足アルゴリズムと2つの平均に基づいてたローソク足の形での指標