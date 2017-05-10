無料でロボットをダウンロードする方法を見る
注意シグナルモジュールファイルを"Data folder"\MQL5\Include\Expert\Signal\"に保存します。最も簡単な方法は、MetaEditorの検索バー（右上）で "SignalMAAboveBelow" と入力してMetaTrader 4/5 コ―ドベースから無償売買ロボットをダウンロードする方法（ロシア語）の指示に従うことです。
移動平均シグナルモジュールに基づいた取引シグナル "SignalMAAboveBelow.mqh" のモジュールは、価格が移動平均より高いか低いかを示す1つのシグナルタイプのみを生成します。
シグナル：
- 買いシグナル — 価格が移動平均を上回る
- 売りシグナル — 価格が移動平均を下回る
シグナルモジュールパラメータ：
- Reverse, bool, false — シグナル反転："BUY"と"SELL"シグナルは反転されます。
- PeriodMA, int, 12, — 平均化期間
- Shift, int, 0 — 指標の水平シフト
- Method, ENUM_MA_METHOD, MODE_SMA — 平滑化の種類
- Applied, ENUM_APPLIED_PRICE, PRICE_CLOSE — 価格の種類
エキスパートアドバイザーはこのシグナルに基づいて MQL4 / MQL5ウィザード - MetaEditor を使用して作成できます。このシグナルが必要な場合は"Signals of indicator 'Moving Average Above Below'"でご検索ください。
