SignalMAAboveBelow - MetaTrader 5のためのライブラリ

Vladimir Karputov
1002
(29)
\MQL5\Include\Expert\Signal\
SignalMAAboveBelow.mqh (19.21 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

注意シグナルモジュールファイルを"Data folder"\MQL5\Include\Expert\Signal\"に保存します。最も簡単な方法は、MetaEditorの検索バー（右上）で "SignalMAAboveBelow" と入力してMetaTrader 4/5 コ―ドベースから無償売買ロボットをダウンロードする方法（ロシア語）の指示に従うことです。

移動平均シグナルモジュールに基づいた取引シグナル "SignalMAAboveBelow.mqh" のモジュールは、価格が移動平均より高いか低いかを示す1つのシグナルタイプのみを生成します。

SignalMAAboveBelow

シグナル：

  • 買いシグナル — 価格が移動平均を上回る
  • 売りシグナル — 価格が移動平均を下回る

シグナルモジュールパラメータ：

  • Reverse, bool, false — シグナル反転："BUY"と"SELL"シグナルは反転されます。
  • PeriodMA, int, 12, — 平均化期間
  • Shift, int, 0 — 指標の水平シフト 
  • Method, ENUM_MA_METHOD, MODE_SMA — 平滑化の種類 
  • Applied, ENUM_APPLIED_PRICE, PRICE_CLOSE — 価格の種類

エキスパートアドバイザーはこのシグナルに基づいて MQL4 / MQL5ウィザード - MetaEditor を使用して作成できます。このシグナルが必要な場合は"Signals of indicator 'Moving Average Above Below'"でご検索ください。

SignalMAAboveBelowウィザード

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17784

Nevalyashka3_1 Nevalyashka3_1

"Nevalyashka" エキスパートアドバイザーです。

MACD MACD

MACDパターン「トレンド継続」の実装です。

e_RP_250 e_RP_250

"RPoint"指標に基づいたエキスパートアドバイザーです。Xポイント反転のチャートレイアウトです。HiLoに基づいた高品質ジグザグです。

NUp1Down NUp1Down

戦略：Nバー上がって1バー下がる。トレーリング。ロットは余剰証拠金に対したリスク率によって計算されます。