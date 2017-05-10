SignalMAAboveBelow

"RPoint"指標に基づいたエキスパートアドバイザーです。Xポイント反転のチャートレイアウトです。HiLoに基づいた高品質ジグザグです。

戦略：Nバー上がって1バー下がる。トレーリング。ロットは余剰証拠金に対したリスク率によって計算されます。