Bibliotheken

SignalMAAboveBelow - Bibliothek für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Veröffentlicht:
\MQL5\Include\Expert\Signal\
SignalMAAboveBelow.mqh (19.21 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Vorsicht! Die Datei des Moduls der Signale muss man in den Ordner "der Datenkatalog"\MQL5\Include\Expert\Signal\" verordnen. Die einfachste Art — im MetaEditor im Fenster der Suche (rechts oben) soll man "SignalMAAboveBelow" eingeben und weiter nach der Einweisung machen: Wie soll man die Handelsroboter aus der Bibliothek MetaTrader 4/5 kostenlos herunterladen

Das Modul der Handelssignale aufgrund des Signalemoduls des Indikators Moving Average  generiert nur eine Art des Signals: der Preis ist höher oder niedriger als Moving Average.

SignalMAAboveBelow

Signale:

  • Das Sifnal "BUY" — der Preis ist höher Moving Average 
  • Das Signal "SELL" — der Preis ist niedriger als Moving Average

Die Parameter des Moduls der Signale:

  • Reverse, bool, false — die Umsteuerung des Signals: die Signale "BUY" und "SELL" wechseln ihre Plätze
  • PeriodMA, int, 12, — die Periode der Mittlung
  • Shift, int, 0 — Die horizontale Verschiebung des Indikators 
  • Method, ENUM_MA_METHOD, MODE_SMA — der Typ der Glättung  
  • Applied, ENUM_APPLIED_PRICE, PRICE_CLOSE — Der Typ des Preises

Auf der Grundlage dieser Signale werden die EAs mit Hilfe des  Meisters MQL4/MQL5 - MetaEditor erstellt. Bei der Auswahl dieser Signale suchen Sie das Signal nach dem Namen "Signals of indicator 'Moving Average Above Below'":

SignalMAAboveBelow wizard

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17784

