SignalMAAboveBelow - Bibliothek für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 934
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Vorsicht! Die Datei des Moduls der Signale muss man in den Ordner "der Datenkatalog"\MQL5\Include\Expert\Signal\" verordnen. Die einfachste Art — im MetaEditor im Fenster der Suche (rechts oben) soll man "SignalMAAboveBelow" eingeben und weiter nach der Einweisung machen: Wie soll man die Handelsroboter aus der Bibliothek MetaTrader 4/5 kostenlos herunterladen
Das Modul der Handelssignale aufgrund des Signalemoduls des Indikators Moving Average generiert nur eine Art des Signals: der Preis ist höher oder niedriger als Moving Average.
Signale:
- Das Sifnal "BUY" — der Preis ist höher Moving Average
- Das Signal "SELL" — der Preis ist niedriger als Moving Average
Die Parameter des Moduls der Signale:
- Reverse, bool, false — die Umsteuerung des Signals: die Signale "BUY" und "SELL" wechseln ihre Plätze
- PeriodMA, int, 12, — die Periode der Mittlung
- Shift, int, 0 — Die horizontale Verschiebung des Indikators
- Method, ENUM_MA_METHOD, MODE_SMA — der Typ der Glättung
- Applied, ENUM_APPLIED_PRICE, PRICE_CLOSE — Der Typ des Preises
Auf der Grundlage dieser Signale werden die EAs mit Hilfe des Meisters MQL4/MQL5 - MetaEditor erstellt. Bei der Auswahl dieser Signale suchen Sie das Signal nach dem Namen "Signals of indicator 'Moving Average Above Below'":
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17784
