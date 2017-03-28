Participe de nossa página de fãs
SignalMAAboveBelow - biblioteca para MetaTrader 5
ATENÇÃO! O arquivo do módulo se sinais deve ser colocado na pasta "diretório de dados"\MQL5\Include\Expert\Signal\". A maneira mais fácil para fazer isto, é, no MetaEditor, na caixa de pesquisa (no canto superior direito) digitar "SignalMAAboveBelow" e, a seguir, agir de acordo com as instruções: Como baixar gratuitamente robôs de negociação a partir da biblioteca MetaTrader 4/5?
O módulo de sinais "SignalMAAboveBelow.mqh" com base no módulo de sinais do indicador Moving Average gera apenas um tipo de sinal: preço acima ou abaixo do Moving Average.
Sinais:
- Sinal "BUY" — preço acima do Moving Average
- Sinal "SELL" — preço abaixo do Moving Average
Parâmetros do módulo de sinais:
- Reverse, bool, false — reversão do sinal: sinais "BUY" e "SELL" mudam de lugar
- PeriodMA, int, 12, — período de média
- Shift, int, 0 — deslocamento do indicador horizontalmente
- Method, ENUM_MA_METHOD, MODE_SMA — tipo de suavização
- Applied, ENUM_APPLIED_PRICE, PRICE_CLOSE — tipo de preço
Com base neste sinal, são criados Expert Advisors usando o Assistente MQL4/MQL5 - MetaEditor. Ao selecionar este sinal, procure o sinal chamado de "Signals of indicator 'Moving Average Above Below'":
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17784
