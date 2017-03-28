CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Bibliotecas

SignalMAAboveBelow - biblioteca para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1299
Avaliação:
(29)
Publicado:
\MQL5\Include\Expert\Signal\
SignalMAAboveBelow.mqh (19.21 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

ATENÇÃO! O arquivo do módulo se sinais deve ser colocado na pasta "diretório de dados"\MQL5\Include\Expert\Signal\". A maneira mais fácil para fazer isto, é, no MetaEditor, na caixa de pesquisa (no canto superior direito) digitar "SignalMAAboveBelow" e, a seguir, agir de acordo com as instruções: Como baixar gratuitamente robôs de negociação a partir da biblioteca MetaTrader 4/5?

O módulo de sinais "SignalMAAboveBelow.mqh" com base no módulo de sinais do indicador Moving Average gera apenas um tipo de sinal: preço acima ou abaixo do Moving Average.

SignalMAAboveBelow

Sinais:

  • Sinal "BUY" — preço acima do Moving Average 
  • Sinal "SELL" — preço abaixo do Moving Average

Parâmetros do módulo de sinais:

  • Reverse, bool, false — reversão do sinal: sinais "BUY" e "SELL" mudam de lugar
  • PeriodMA, int, 12, — período de média
  • Shift, int, 0 — deslocamento do indicador horizontalmente 
  • Method, ENUM_MA_METHOD, MODE_SMA — tipo de suavização 
  • Applied, ENUM_APPLIED_PRICE, PRICE_CLOSE — tipo de preço

Com base neste sinal, são criados Expert Advisors usando o Assistente MQL4/MQL5 - MetaEditor. Ao selecionar este sinal, procure o sinal chamado de "Signals of indicator 'Moving Average Above Below'":

SignalMAAboveBelow wizard

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17784

Nevalyashka3_1 Nevalyashka3_1

Expert Advisor "Nevalyashka" (joão-bobo em russo).

MACD MACD

Implementando o padrão MACD "Continuação da tendência"

e_RP_250 e_RP_250

Expert Advisor de acordo com o indicador "RPoint". Layout de gráfico usando reversão em X pontos. ZigZag de qualidade com base no HiLo.

NUp1Down NUp1Down

Estratégia: N barras para acima e uma para baixo. Trailing. Cálculo do lote como porcentagem de risco a partir da margem livre.