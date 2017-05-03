代码库部分
SignalMAAboveBelow - MetaTrader 5程序库

Vladimir Karputov | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1903
等级:
(29)
已发布:
\MQL5\Include\Expert\Signal\
SignalMAAboveBelow.mqh (19.21 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

注意!把信号模块文件保存到 "Data folder"\MQL5\Include\Expert\Signal\". 最简单的方法如下 — 在 MetaEditor 的搜索栏位(右上角) 输入 "SignalMAAboveBelow" 并且根据指导: 如何从 MetaTrader 4/5 代码库中下载免费的交易机器人?

"SignalMAAboveBelow.mqh" 交易信号模块是基于 Moving Average (移动平均) 信号模块的, 只生成一种信号类型: 价格高于或者低于移动平均。

SignalMAAboveBelow

信号:

  • 买入信号 — 价格高于移动平均
  • 卖出信号 — 价格低于移动平均

信号模块参数:

  • Reverse, bool, false — 信号反转: 反转 "买入" 和 "卖出" 信号
  • PeriodMA, int, 12, — 平均周期数
  • Shift, int, 0 — 指标的水平偏移 
  • Method, ENUM_MA_METHOD, MODE_SMA — 平均类型 
  • Applied, ENUM_APPLIED_PRICE, PRICE_CLOSE — 价格类型

根据此信号，可以使用 MQL4/MQL5 向导 - MetaEditor来创建EA交易。当您需要这个信号时，搜索 "Signals of indicator 'Moving Average Above Below'":

SignalMAAboveBelow 向导

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17784

