注意!把信号模块文件保存到 "Data folder"\MQL5\Include\Expert\Signal\". 最简单的方法如下 — 在 MetaEditor 的搜索栏位(右上角) 输入 "SignalMAAboveBelow" 并且根据指导: 如何从 MetaTrader 4/5 代码库中下载免费的交易机器人?
"SignalMAAboveBelow.mqh" 交易信号模块是基于 Moving Average (移动平均) 信号模块的, 只生成一种信号类型: 价格高于或者低于移动平均。
信号:
- 买入信号 — 价格高于移动平均
- 卖出信号 — 价格低于移动平均
信号模块参数:
- Reverse, bool, false — 信号反转: 反转 "买入" 和 "卖出" 信号
- PeriodMA, int, 12, — 平均周期数
- Shift, int, 0 — 指标的水平偏移
- Method, ENUM_MA_METHOD, MODE_SMA — 平均类型
- Applied, ENUM_APPLIED_PRICE, PRICE_CLOSE — 价格类型
根据此信号，可以使用 MQL4/MQL5 向导 - MetaEditor来创建EA交易。当您需要这个信号时，搜索 "Signals of indicator 'Moving Average Above Below'":
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17784
