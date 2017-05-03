注意!把信号模块文件保存到 "Data folder"\MQL5\Include\Expert\Signal\". 最简单的方法如下 — 在 MetaEditor 的搜索栏位(右上角) 输入 "SignalMAAboveBelow" 并且根据指导: 如何从 MetaTrader 4/5 代码库中下载免费的交易机器人?

"SignalMAAboveBelow.mqh" 交易信号模块是基于 Moving Average (移动平均) 信号模块的, 只生成一种信号类型: 价格高于或者低于移动平均。

信号:

买入信号 — 价格高于 移动平均

卖出信号 — 价格低于 移动平均

信号模块参数:

Reverse, bool, false — 信号反转: 反转 "买入" 和 "卖出" 信号

PeriodMA, int, 12, — 平均周期数

Shift, int, 0 — 指标的水平偏移

Method, ENUM_MA_METHOD, MODE_SMA — 平均类型

Applied, ENUM_APPLIED_PRICE, PRICE_CLOSE — 价格类型