Percentage_Price_Oscillator - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Tom Balfe
Eine nicht-normalisierter Oszillator. Der Indikator rechnet nach folgender Formel:
Percentage Price Oscillator = (FastMA - SlowMA) / SlowMA
Laut dem Autor:
- Er zeigt genauere Signale der Divergenz zwischen Preis und Wert des Oszillators;
- Er identifiziert genauer die Preis-Extrema, seine Bewegungen sind dynamischer.
Der Indikator verfügt über eine Signallinie, er kann daher wie der Stochastik-Oszillator verwendet werden.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 08.03.2008.
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Bild 1. Der Indikator Percentage_Price_Oscillator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1778
