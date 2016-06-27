Wirklicher Autor:

Tom Balfe

Eine nicht-normalisierter Oszillator. Der Indikator rechnet nach folgender Formel:

Percentage Price Oscillator = (FastMA - SlowMA) / SlowMA

Laut dem Autor:

Er zeigt genauere Signale der Divergenz zwischen Preis und Wert des Oszillators;

Er identifiziert genauer die Preis-Extrema, seine Bewegungen sind dynamischer.

Der Indikator verfügt über eine Signallinie, er kann daher wie der Stochastik-Oszillator verwendet werden.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 08.03.2008.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Bild 1. Der Indikator Percentage_Price_Oscillator