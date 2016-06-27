CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Percentage_Price_Oscillator - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
780
Rating:
(37)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

Tom Balfe

Eine nicht-normalisierter Oszillator. Der Indikator rechnet nach folgender Formel:

Percentage Price Oscillator = (FastMA - SlowMA) / SlowMA

Laut dem Autor:

  • Er zeigt genauere Signale der Divergenz zwischen Preis und Wert des Oszillators;
  • Er identifiziert genauer die Preis-Extrema, seine Bewegungen sind dynamischer.

Der Indikator verfügt über eine Signallinie, er kann daher wie der Stochastik-Oszillator verwendet werden.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 08.03.2008.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Bild 1. Der Indikator Percentage_Price_Oscillator

Bild 1. Der Indikator Percentage_Price_Oscillator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1778

Bollinger_Squeeze_v9 Bollinger_Squeeze_v9

Ein Trend-Indikator mit vier Modi

FiboPivot_V2 FiboPivot_V2

Ein Pivot mit den Fibo-Levels auf der Basis der Tageskerzen

Velocity_v2 Velocity_v2

Der Momentum-Oszillator mit dreifacher Glättung und einer Signallinie.

Trend Score Trend Score

Eine einfacher Trendindikator basierend auf der Auszählung der Anzahl von Aufwärts- (bullish) und Abwärtskerzen (bearish).