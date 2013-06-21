Реальный автор:

Tom Balfe

Ненормированный осциллятор. Индикатор рассчитывается по следующей формуле:

Percentage Price Oscillator = (FastMA - SlowMA) / SlowMA

По мнению автора:

Более точно показывает сигналы дивергенций между ценами и значением осциллятора;

Более точно выделяет экстремумы цен, его движения более динамичны.

Индикатор выполнен вместе с сигнальной линии и поэтому его можно использовать аналогично стохастическому осциллятору.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 08.03.2008.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор Percentage_Price_Oscillator