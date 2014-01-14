Participe de nossa página de fãs
Percentage_Price_Oscillator - indicador para MetaTrader 5
O autor do artigo:
Tom Balfe
Um oscilador não normalizado. O indicador é calculado através da seguinte fórmula:
Porcentagem Preço Oscillator = (FastMA - SlowMA) / SlowMA
De acordo com o autor:
- Ele mostra os sinais mais precisos de divergência entre o preço e o valor do oscilador;
- Ele identifica com mais precisão os extremos dos preços, seus movimentos são mais dinâmicos.
O indicador é implementado com uma linha de sinal, de modo que pode ser utilizado de forma semelhante ao oscilador estocástico.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 08.03.2008.
O indicador utiliza classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes foi descrito detalhadamente no artigo "Média Serial de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".
Figura 1. Indicador Percentage_Price_Oscillator
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1778
