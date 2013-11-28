请观看如何免费下载自动交易
Percentage_Price_Oscillator - MetaTrader 5脚本
- 已发布:
- 已更新:
真实作者:
Tom Balfe
一个非归一化振荡器。此指标使用如下公式计算:
Percentage Price Oscillator = (FastMA - SlowMA) / SlowMA
根据作者:
- 它显示更精确的信号，基于价格与振荡器数值之间的偏离;
- 它更准确地识别价格极端，它的走势更加动态。
此指标的实现带有信号线, 所以同样可以用作随机振荡器。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 08.03.2008.
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例 1. Percentage_Price_Oscillator 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1778
