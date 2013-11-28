代码库部分
Percentage_Price_Oscillator - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
1482
(37)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
percentage_price_oscillator.mq5 (14.8 KB) 预览
真实作者:

Tom Balfe

一个非归一化振荡器。此指标使用如下公式计算:

Percentage Price Oscillator = (FastMA - SlowMA) / SlowMA

根据作者:

  • 它显示更精确的信号，基于价格与振荡器数值之间的偏离;
  • 它更准确地识别价格极端，它的走势更加动态。

此指标的实现带有信号线, 所以同样可以用作随机振荡器。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 08.03.2008.

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例 1. Percentage_Price_Oscillator 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1778

