Percentage_Price_Oscillator - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Tom Balfe
正規化されていないオシレータ。指標の計算式は下記の通りです。
Percentage Price Oscillator = (FastMA - SlowMA) / SlowMA
著者によると：
- 価格とオシレータ値との発散のより正確なシグナルが示されます。
- 価格の両極端がより正確に識別され、その動きはより動的です。
指標はシグナルラインを用いて実施されるので、ストキャスティクスと同様の使用が可能です。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2006年3月8日にコードベースで公開されました。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 Percentage_Price_Oscillator指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1778
