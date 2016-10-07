実際の著者：

Tom Balfe

正規化されていないオシレータ。指標の計算式は下記の通りです。

Percentage Price Oscillator = (FastMA - SlowMA) / SlowMA

著者によると：

価格とオシレータ値との発散のより正確なシグナルが示されます。

価格の両極端がより正確に識別され、その動きはより動的です。

指標はシグナルラインを用いて実施されるので、ストキャスティクスと同様の使用が可能です。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2006年3月8日にコードベースで公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 Percentage_Price_Oscillator指標