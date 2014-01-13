Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Bollinger_Squeeze_v9 - indicador para MetaTrader 5
- 1276
Autor real:
Akuma99
Un indicador de tendencia con cuatro estados. El indicador proporciona una opción para seleccionar un indicador fuente para la detección de la tendencia utilizando el parámetro de entrada TriggerType:
- iStochastic;
- iCCI;
- iRSI;
- iMACD;
- iMomentum.
Colores para fuertes tendencias en el histograma en rojo y verde, en tendencias débiles - colores pálidos púrpura y azul. Los indicadores IATR y iStdDev se utilizan para detectar la fuerza de la tendencia.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y publicado en Code Base en mql4.com el 12.03.2008.
Figura 1. El indicador Bollinger_Squeeze_v9
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1777
