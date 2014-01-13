CodeBaseSecciones
Bollinger_Squeeze_v9 - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Akuma99

Un indicador de tendencia con cuatro estados. El indicador proporciona una opción para seleccionar un indicador fuente para la detección de la tendencia utilizando el parámetro de entrada TriggerType:

  • iStochastic;
  • iCCI;
  • iRSI;
  • iMACD;
  • iMomentum.

Colores para fuertes tendencias en el histograma en rojo y verde, en tendencias débiles - colores pálidos púrpura y azul. Los indicadores IATR y iStdDev se utilizan para detectar la fuerza de la tendencia.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y publicado en Code Base en mql4.com el 12.03.2008.

Figura 1. El indicador Bollinger_Squeeze_v9

