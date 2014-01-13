代码库部分
Bollinger_Squeeze_v9 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
原作者：

Akuma99

有四种状态的趋势指标。该指标可使用输入参triggerType，来选择一个源指标检测趋势。

  • iStochastic;
  • iCCI;
  • iRSI;
  • iMACD;
  • iMomentum.

趋势显著时使用红色或绿色直方图表示，趋势不明显时使用浅紫色和蓝色直方图表示指标iATR 和 iStdDev 用于检测趋势的强弱。

这个指标首先在MQL4中实现并于2008年3月12日在mql4.com的代码基地中发布。

图 1. Bollinger_Squeeze_v9指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1777

