原作者：
Akuma99
有四种状态的趋势指标。该指标可使用输入参triggerType，来选择一个源指标检测趋势。
- iStochastic;
- iCCI;
- iRSI;
- iMACD;
- iMomentum.
趋势显著时使用红色或绿色直方图表示，趋势不明显时使用浅紫色和蓝色直方图表示指标iATR 和 iStdDev 用于检测趋势的强弱。
这个指标首先在MQL4中实现并于2008年3月12日在mql4.com的代码基地中发布。
图 1. Bollinger_Squeeze_v9指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1777
