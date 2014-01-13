Mira cómo descargar robots gratis
FiboPivot_V2 - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Kalenzo
Un pivot con los niveles de Fibo sobre la base de velas diarias.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 28.03.2008.
Figura 1. El indicador FiboPivot_V2
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1776
