CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

FiboPivot_V2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1767
Ranking:
(34)
Publicado:
Actualizado:
fibopivot_v2.mq5 (13.43 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Kalenzo

Un pivot con los niveles de Fibo sobre la base de velas diarias.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 28.03.2008.

Figura 1. El indicador FiboPivot_V2

Figura 1. El indicador FiboPivot_V2

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1776

TrendChannel TrendChannel

El indicador dibuja dos líneas de tendencia en los extremos del precio más cercanos

RoundLevels RoundLevels

El indicador RoundLevels dibuja los dos niveles más cercanos "números redondos" por encima del precio actual y dos más por debajo de el.

Bollinger_Squeeze_v9 Bollinger_Squeeze_v9

Un indicador de tendencia con cuatro estados

RSIImproved RSIImproved

Un indicador combinado, construido sobre la base de dos osciladores RSI