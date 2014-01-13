Autor real:

Maks aka ug

El indicador utiliza el método de construcción descrito por Vladislav Antonov (para los que leen sus opiniones en VIAC o Alpari). He aquí un pequeño extracto de su método:

No hay necesidad de explicar el significado de la resistencia y el soporte. Hay muchos métodos para determinar los niveles de los precios, pero yo utilizo mis cálculos. Los niveles dinámicos de soporte / resistencia se definen mediante las líneas de la EM, y las líneas estadísticas se calculan utilizando el periodo más alto.

Para calcular los niveles intradía durante una hora, utiliza el Alto, Bajo y Cierre de la vela de la hora anterior.

Para calcular los niveles intradía de un día, utiliza el Alto, Bajo y Cierre de la vela díaria anterior. Para calcular los niveles intradía durante una semana, utiliza el Alto, Bajo y Cierre de la vela semanal anterior.

En esta revisión calculo el soporte y niveles de resistencia utilizando la vela diaria del día anterior. Por lo tanto, los niveles de precios serán válidos para todo el día, y al día siguiente deben ser recalculados. Ejemplo. Por ejemplo, cojemos la vela diaria 02.11.06: Alto = 1.2786 Bajo = 1.2736 Cierre = 1.2780. Conseguimos los niveles para el día actual, y las usamos en todas las gráficas más pequeñas que la gráfica de temporalidad diaria. Al día siguiente, se calculan los nuevos niveles.

Hay 3 métodos de cálculo, dependiendo del tamaño de la vela anterior:

Reducido - Niveles de soporte y resistencia por la debilidad del mercado. Si el mercado se ha cerrado con una gran vela de más de 200 puntos, es mejor utilizar este cálculo ya que se espera una corrección y el mercado va a ser débil;

Normal - Niveles de soporte y resistencia para la volatilidad media del mercado. Velas diarias desde 100 a 200 puntos. Normal es ideal durante la formación de un crecimiento constante o disminución, y velas que son de un tamaño similar;

Extendido - niveles de soporte y resistencia para un mercado fuerte. Cuando el mercado se mete en un triángulo y se debilita, esperamos que haya un movimiento fuerte, y utilizamos los niveles con el rango de precios extendidos.

Para decidir qué método de cálculo utilizar, usted debe hacer su propia investigación y recopilar las estadísticas de los niveles. En cuanto a mí, no me quedo solo con los elementos descritos anteriormente (esto es regular para la libra). Hasta ahora, elijo métodos guiados por mi intuición y por el patrón esperado de los precios

Si desea leer más: http://www.viac.ru/ds/21950.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 24.02.2008.

Figura 1. El indicador Levels.