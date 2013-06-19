Реальный автор:

Akuma99

Трендовый индикатор с четырьмя состояниями. В индикаторе имеется возможность выбора исходного индикатора для определения тренда с помощью входного параметра triggerType:

iStochastic;

iCCI;

iRSI;

iMACD;

iMomentum.

Сильные тренды окрашивают гистограмму в красный и зелёный цвета, слабые - в бледно-фиолетовый и голубой. Фильтрация трендов по силе определяется с помощью индикаторов iATR и iStdDev.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 12.03.2008.

Рис.1 Индикатор Bollinger_Squeeze_v9