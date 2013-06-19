CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Bollinger_Squeeze_v9 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4924
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Akuma99

Трендовый индикатор с четырьмя состояниями. В индикаторе имеется возможность выбора исходного индикатора для определения тренда с помощью входного параметра triggerType:

  • iStochastic;
  • iCCI;
  • iRSI;
  • iMACD;
  • iMomentum.

Сильные тренды окрашивают гистограмму в красный и зелёный цвета, слабые - в бледно-фиолетовый и голубой. Фильтрация трендов по силе определяется с помощью индикаторов iATR и iStdDev.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 12.03.2008.

Рис.1 Индикатор Bollinger_Squeeze_v9

Рис.1 Индикатор Bollinger_Squeeze_v9

TrendChannel TrendChannel

Индикатор строит две трендовые линии для ближайших экстремумов цены

FiboPivot_V2 FiboPivot_V2

Пивот с Фибо-уровнями, построенными на дневных свечках

Velocity_v2 Velocity_v2

Осциллятор Momentum с тройным усреднением и сигнальной линией.

Percentage_Price_Oscillator Percentage_Price_Oscillator

Ненормированный осциллятор.