Bollinger_Squeeze_v9 - индикатор для MetaTrader 5
4924
Реальный автор:
Akuma99
Трендовый индикатор с четырьмя состояниями. В индикаторе имеется возможность выбора исходного индикатора для определения тренда с помощью входного параметра triggerType:
- iStochastic;
- iCCI;
- iRSI;
- iMACD;
- iMomentum.
Сильные тренды окрашивают гистограмму в красный и зелёный цвета, слабые - в бледно-фиолетовый и голубой. Фильтрация трендов по силе определяется с помощью индикаторов iATR и iStdDev.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 12.03.2008.
Рис.1 Индикатор Bollinger_Squeeze_v9
