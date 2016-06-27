und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Bollinger_Squeeze_v9 - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Akuma99
Ein Trend-Indikator mit vier Modi. Der Indikator bietet eine Option für die Auswahl eines weiteren Indikators zur Erkennung von Trends unter Verwendung des Eingabeparameters triggerType:
- iStochastic;
- iCCI;
- iRSI;
- iMACD;
- iMomentum.
Die Farben für starke Trends sind rot und grün, für schwache Trends blass-lila und blau. Die Indikatoren iATR und iStdDev werden für die Bestimmung der Stärke eines Trends verwendet.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 12.03.2008.
Bild 1. Der Indikator Bollinger_Squeeze_v9
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1777
