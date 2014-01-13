Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RSIImproved - indicador para MetaTrader 5
- 1424
Autor real:
Fedor Igumnov
Un indicador combinado, construido sobre la base de dos osciladores RSI.
Este indicador calcula el valor del indicador RSI con el período RSIPeriodOriginal y el valor de RSI con el período RSIPeriodRotated. Entonces RSIPeriodRotated se vuelve 180 grados en relación con el nivel de 50 puntos (100-RSI). Busca la diferencia entre el valor original del primer indicador y el valor invertido del segundo. A continuación, calcula la derivada de esta diferencia.
La nube de color se forma a partir de dos indicadores RSI.
El histograma gris es la diferencia entre el valor original y el valor invertido.
La línea naranja es un derivado del histograma (la tasa de cambio de la diferencia entre el valor original y el valor invertido).
Figura 1. El indicador RSIImproved
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1788
